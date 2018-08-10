Altınordu altyapıdan servet kazandı

Son 6 yılda Başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde altyapıya verdiği değer, yaptığı tesis ve turnuvalarla yalnız Türkiye'de değil tüm Avrupa'da adından söz ettiren Altınordu, sadece 2 yılda 4 genç futbolcusunun satışından 17 milyon Euro'nun üzerinde (115 milyon TL civarında) bonservis kazandı.

ALTYAPININ ÖNEMİ

Yıllarca Süper Lig'de temsilcisi bile olmayan İzmir'in bağrından çıkıp kısa süre içinde Avrupa çapında futbolcular olan Altınordulu Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Berke Özer, kulüplerini ihya etti. İzmir'de yıllardır ihalesi 62 milyon TL'ye yapılan Karşıyaka Stadı'nın inşaatı tartışılıp, Süper Lig'deki Göztepe yıllık 90 milyon TL civarında gelir elde ederken Altınordu bu paraları kentte yetişen 4 gençle geçmeyi başardı.

Altınordu, sadece 2 yılda 4 genç futbolcusunun satışından 17 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti. pic.twitter.com/Dc6PYtXoee — Sabah Spor (@sabahspor1) August 10, 2018

SON GELİR ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN

Menemen Belediyespor, Bucaspor ve Aliağa'da oynayıp Altınordu altyapısından profesyonel olan Çağlar Söyüncü, amatörden 2 yıl içinde Almanya'ya oradan da futbolun beşiği İngiltere'ye transfer oldu. Altınordu, A Milli Takım seviyesine çıkarıp 2016 yazında Bundesliga ekibi Freiburg'a 2.5 milyon Euro bonservisle sattığı Çağlar'dan daha sonra sözleşmesindeki bonuslarla toplam 3.3 milyon Euro aldı. Henüz 22 yaşında Freiburg ve A Milli Takım'ın değişilmezi olan İzmirli futbolcu, dün 19 milyon Pound (21 milyon Euro) bonservis bedeliyle Premier Lig'de Leicester City'nin yolunu tutarken hem Arda Turan, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra en pahalı 4'üncü Türk futbolcu oldu.

SIRADA ERCE KARDEŞLER Mİ VAR?

Çağlar'ın bonservisinden yüzde 25 pay alma hakkı bulunan İzmir temsilcisi, bu transferden sözleşme gereği ilk başta aldığı 2.5 milyon Euro bonservisi düştükten sonra 4.62 milyon Euro kazandı. Çağlar Söyüncü'nün 2 yılda Altınordu'ya kazandırdığı para 8 milyon Euro'yu buldu. Kırmızı-lacivertli kulüp, 2016 yazında 700 bin Euro bedel ve sonraki transferde bonservisinden yüzde 30 pay karşılığında Başakşehir'e verdiği Cengiz Ünder, ardından İtalya'da Roma'nın yolunu tutunca 4.5 milyon Euro daha kasaya koydu. Roma'yla ilk yılında Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan 21 yaşındaki Cengiz, Türkiye'nin gururu oldu.

Altınordu, geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Berke ve 21 yaşındaki Barış'ı da 4 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye uğurladı. Ayrıca kaleci Erce Kardeşler'in de Standard Liege'e transferi ise an meselesi.