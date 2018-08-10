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'de resmen göreve başladı

'de yardımcı antrenörlük görevine getirilen Hollandalı resmi sözleşmeyi imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 12:28
Fenerbahçe'de Erwin Koeman resmen göreve başladı

Teknik direktör Phillip Cocu'nun ekibinde görev yapacak olan Koeman, imza sonrası FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Koeman, " çok güzel bir aile, çok sıcak bir aile ortamı var. Öncelikli görevim hocamız Phillip'e yardımcı olmak, takımımıza yardımcı olmak. En önemli şey takımımızın iyi sonuçlar alması" dedi.

Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik adam olarak görev yaptı. , Hollanda Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi.

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Fenerbahçe'de Erwin Koeman resmen göreve başladı
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