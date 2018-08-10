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'dan spor'a puan silme cezası

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi spor; eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin, alacağıyla ilgili olarak 'ya yaptığı başvuru sonucu 6 puan silme cezası aldıklarını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 18:50 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 19:01
FIFA'dan Manisaspor'a puan silme cezası

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden spor'a, eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacağı nedeniyle tarafından 6 puan silme cezası verildiği, cezanın kaldırılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011-2013 yıllarında 'da forma giyen Polonyalı futbolcu Iwanski'nin, alacağına ilişkin FIFA'ya yaptığı başvurunun ardından 6 puan silme cezası verildiği belirtildi.

FIFA Disiplin Kurulu'nun aldığı puan silme kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendilerine 8 Ağustos'ta iletildiğinin, bu kararın ardından oyuncuyla temasa geçildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncunun toplamda kulübümüzden 411 bin avro alacağı bulunmaktadır. Görüşmelerde oyuncu ve avukatı, alacağının yarısını talep etmiştir. Yönetim kurulumuz, oyuncu ve avukatına bütçeye uygun bir ödeme planı sunmuştur. Kendileri de ödeme planı ile ilgili yönetim kurulumuzdan süre talep etmiştir. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir mutabakata varılamaması halinde oyuncu ve avukatıyla Polonya'da bir araya gelerek görüşmelerimiz devam edecektir. Kulübümüz, verilen puan silme cezasını geri almak için yoğun mesai harcamakta ve konuyu çözüme kavuşturma adına gerekli adımları atmaya devam edecektir."

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FIFA'dan Manisaspor'a puan silme cezası
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