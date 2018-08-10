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'ta Ospina pazarlığı

Kolombiyalı ile her konuda anlaşan , kulübü ’i kiralama konusunda ikna edemedi. İngiliz ekibinin Ospina’yı bonservisi ile birlikte vermek istediği öğrenildi

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Beşiktaş'ta Ospina pazarlığı
Fabri'nin Fulham'a i sonrası kaleci transferi çalışmalarını sürdüren , David Ospina'yı kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcıyor. Siyah-beyazlı ekip, Kolombiyalı eldiven ile her konuda anlaşırken, 'le henüz uzlaşma sağlayamadı. İngiliz ekibinin, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifini geri çevirdiği ve oyuncuyu bonservisi ile birlikte vermeyi planladığı belirtildi. Öte yandan İngiliz basını, hafta başında İtalyan ekibi 'nin Ospina'yı kiralamak istediğini ancak Arsenal'in bu teklifi de reddettiğini yazdı. Haberde, 29 yaşındaki kalecinin bonservisi ile birlikte takımdan ayrılabileceği vurgulandı.



DETAY
Torshavn maçlarında performansı ile yıldızlaşan ve son maçında 3 gol atan golcü isim Larin, Linz karşısında adeta yokları oynadı. 85 dakika sahada kalmasına rağmen isabetli şutu olmayan oyuncu, fizik gücü ile de sahanın en kötüsüydü.

LARİN
25 TOPLA BULUŞMA
1 ŞUT
0 İSABETLİ ŞUT
22 İKİLİ MÜCADELE
6 KAZANILAN İKİLİ MÜCADELE
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Beşiktaş'ta Ospina pazarlığı
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