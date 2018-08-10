Beşiktaş'ta Ospina pazarlığı

Fabri'nin Fulham'a transfer
i sonrası kaleci transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş
, David Ospina'yı kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcıyor. Siyah-beyazlı ekip, Kolombiyalı eldiven ile her konuda anlaşırken, Arsenal
'le henüz uzlaşma sağlayamadı. İngiliz ekibinin, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifini geri çevirdiği ve oyuncuyu bonservisi ile birlikte vermeyi planladığı belirtildi. Öte yandan İngiliz basını, hafta başında İtalyan ekibi Napoli
'nin Ospina'yı kiralamak istediğini ancak Arsenal'in bu teklifi de reddettiğini yazdı. Haberde, 29 yaşındaki kalecinin bonservisi ile birlikte takımdan ayrılabileceği vurgulandı. DETAY
Torshavn maçlarında performansı ile yıldızlaşan ve son maçında 3 gol atan golcü isim Larin, Linz karşısında adeta yokları oynadı. 85 dakika sahada kalmasına rağmen isabetli şutu olmayan oyuncu, fizik gücü ile de sahanın en kötüsüydü. LARİN
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