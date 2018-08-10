Salladı yıkamadı

Medipol Başakşehir
, Burnley
karşısında Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına etkili başladı. 38 yaşındaki Emre'nin 18'de ön direğe kestiği topa Adebayor
'un yokluğunda forvette olan Bajic dokunamadı. 30'da Caiçara'nın sert şutu, 36'da da Da Costa'nın kafa vuruşunu Joe Hart
çıkardı. 85'te maçın kader anında Visca'nın vuruşu savunmadan sekip dışarı gitti. Emre'nin büyük gayretine rağmen Başakşehir, 16 Ağustos'ta İngiltere
'de oynanacak rövanş için avantaj yakalayamadı.
Dün kaleci Joe Hart karşısına çıkan Emre, 2007-08 sezonunda da Newcastle United
'da oynarken City'nin kalesini koruyan İngiliz kaleci karşısında 20 dakika mücadele vermişti.
Sakat olduğu icin tribünde olan Adebayor çay keyfi yaptı. BİR GÖRÜŞ / Gürcan BİLGİÇ
Ses var, görüntü yok
Başakşehir'in geçen sezonlardan elinde kalan oyuna ve pasa hakim olma özelliğinde değişim yok. Ancak rakip ceza alanına etkili girme konusunda Burnley epey sıkıntı yarattı. Kendi sahasında oynayan takımın yapması gereken tempo ve hücum kalitesinden uzak kalıp hatadan faydalanma şansını bile bulamadılar. İlk yarıda Emre ve Visca ile iki kez sıfıra indiler, santrfor (Bajic) ortada yoktu. Bir duran topta ise direğe takıldılar. İkinci yarı İngilizlerin istediği şekilde geçti. Kanat akınlarına bile izin vermeden, tokmağı da rakiplerine vererek, "Sen istediğini çal, ben dinlerim" diyerek tam bir eleme maçı oynadılar.
Emre'nin müthiş aklı da bu düğümü çözmeye yetmedi. Beklerin isteksizliğine, Visca ve Elia'nın da etkisizliği eklendi. İngiltere'de Burnley'in kendi alanından çıkmasını umut edip, Başakşehir'in büyük maç genlerinin harekete geçmesini bekleyeceğiz.