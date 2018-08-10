Şenol Güneş zeminden yakındı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, maçın ardından yaptığı açıklamada, kaçan gollere vurgu yaparken, bozuk zeminden de dert yandı. Tecrübeli hoca, "1-0 da avantajdır. 2 ya da 3 gol atabilirdik. Onların hiç pozisyonu yok. Saha ve hava şartlarına rağmen oyuncularım ellerinden geleni yaptılar.
Zemin için çalışmalar devam ediyor. Maalesef oynadığımız ortam, oyun şeklimizle çelişiyor. Daha akıcı ve daha pozisyonlu bir futbol yakalayabilirdik ama zemin engel oldu" dedi. Şenol Güneş, Oğuzhan'la ilgili soruya da "Yaratıcı, hem ara pas atabilen hem de gol bulabilen bir oyuncu. Sorumlulukları var, gidip gelecek. Hız açısından vites değiştirmede biraz daha faydalı olması lazım ama LASK karşısında takıma fayda sağladı
" cevabını verdi.