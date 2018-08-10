Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yusuf Yazıcı Real Sociedad’a

Yusuf Yazıcı ’a

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Yusuf Yazıcı Real Sociedad’a
, genç yıldızı Yusuf Yazıcı için İspanyol kulübü ile görüşmelere başladı. Menajerler aracılığıyla gelen 11 milyon Euro teklif sonrasında yönetim, bu talebin resmiyete dökülmesini istedi. Fırtına, 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay istedi. sezonunda milli futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe birçok teklif gelmesine rağmen resmiyete dökülmemişti. Öte yandan bordo-mavililer Ramil Sheydaev ve Yüksel Şişman ile sözleşmelerini karşılıklı feshetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı Real Sociedad’a
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN