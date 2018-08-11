Sivasspor, Alanyaspor'u Emre Kılınç'la geçti

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u, 84. dakika Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
8. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Douglas'ın gelişine şutu kaleci Haydar'da kaldı.
10. dakikada Bobo'nun aşırttığı topla altıpas içerisinde buluşan Campos'un kafa ile müdahalesiyle top ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla 'VAR' sistemiyle incelenen pozisyonda gol geçersiz sayıldı.
18. dakikada Robinho'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden ceza sahasına ortasında arka direkte müsait pozisyonda Kone'nin dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Robinho'nun ara pasında ceza sahasına giren Kone'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Haydar topu kornere gönderdi.
İKİNCİ YARI
48. dakikada Ziya'nın pasında sol kanattan hareketlenen Robinho'nun ceza sahası dışından şutu yandan dışarı çıktı.
49. dakikada İlker'in ayağında kaptığı topla ceza sahasına giren Campos'un dar açıdan şutunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.
52. dakikada Uğur'un hatasında topla buluşan Bobo'nun ceza sahası dışından şutunda top direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
58. dakikada Robinho'nun pasında ceza sahası dışından Rybalka'nın şutu kaleci Haydar'dan döndü.
63. dakikada sol kanattan Emre'nin ceza sahasında ortasında Kone yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.
84. dakikada Douglas'ın pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Arda Kardeşler xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan xx, Douglas xx, Uğur xx, Medjani xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, Mert Hakan x (İlker dk. 32 x, Cyriac dk. 83 ?), Emre Kılınç xxx, Robinho xx, Kone xx (Erdoğan dk.90+6 ?)
YEDEKLER: Ali Şaşal, Bjarsmyr, Papp, Aydın, David Braz, Rochet
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar xx, Wanderson xx, Tzavellas xx, Welinton x (Barış dk.58 x), Nsakala xx, Augusto xx, Sackey xx, Campos xx, Efecan x (Emre Akbaba dk. 62 x), Villafanez x, Bobo x (Emre Güral dk.76 x)
YEDEKLER: Ufuk, Maniatis, Kaan, Hasan, Taha, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal
GOL: Emre Kılınç (dk. 84) (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Robinho (Demir Grup Sivasspor), Nsakala, Emre Güral, Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)