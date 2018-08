Tamer Tuna: Üç puanla başlamaktan dolayı mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Tamer Tuna, "Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu farklı planlar ve organizasyonlar gerektiriyor. Sivasspor'da bulunmaktan ve 3 puanla başlamaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, mücadelede her iki takımın da oynamak istediğini belirterek, "Sadece oyunun hızı konusunda takımımızı eleştirebilirim. Onun dışında duruşu, sahadaki var oluşu, oynamak isteyen, pozisyon bulan, bu pozisyonları da geç de olsa sonuçlandıran ve kazanan takım olduk. Hem topa sahipken koşu oranlarında hem de takımımın pozisyonel hareketliği anlamında çok memnunum. Sezona 3 puanla başlamak her takımın her teknik direktörün istediğidir. Benim için de mutluluk verici.

Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu farklı planlar ve organizasyonlar gerektiriyor. Sivasspor'da bulunmaktan ve 3 puanla başlamaktan dolayı çok mutluyum. Maçın sonuna kadar da isteyen, arzulayan sürekli oyunda olan bir takımdık. Takımımı tebrik ediyorum. Hepsi alkışlanacak şekilde mücadele istediler" diye konuştu.