Bir var iki yok!

1-F.Bahçe'nin 21. dakikada kazandığı penaltıda Video Hakem (VAR
) devreye girdi. Mehmet Topal'ın ceza sahası içinde mi yoksa dışında mı düşürüldüğü tartışma yaratan pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ardından maçın VAR hakemi Ali Palabıyık ile temasa geçti. Meler, Palabayık'tan da onay gelince kararını kesinleştirdi.
2-Meler, 58. dakikada bu kez Bursaspor lehine penaltı kararı verdi. Ancak Palabayık'la görüşmesi sonrası pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle kararını iptal etti.
3-Meler'in 90+5'te Skrtel'in kale önünde topa elle temasındaki VAR başvurusu da Fenerbahçe lehine sonuçlandı. AHMET ÇAKAR DİYOR Kİ
VAR maalesef daha ilk haftadan patladı. Skrtel'in son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı. VAR hakemleri de aynı görüşte ki Halil Umut Meler'e 'tekrar izle' dediler. Ama VAR, Fenerbahçe'ye var ama Bursaspor'a yok! Bu işleri bırakın. Bu kadar az kamera, az açı ve uzak mesafe çekimleriyle VAR sağlıklı uygulanamaz.