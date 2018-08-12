Gol düellosunu Konya kazandı

Atiker Konyaspor, ligin yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla devirerek sezona üç puanla başladı.

İşte maçtan önemli anlar:

16'ncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında ceza sahası önünde topu bulan Yatabare'ye Leo'unn müdahalesinde Yatabare yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Skubic'in penaltı atışında top kaleci Hakan Canbazoğlu'nda kaldı.

21'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in serbest vuruşunda ceza sahası içinde Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

25'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasındaki Jahovic'e ortasında Tolga kafasıyla müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Bu sırada top, Tolga'nın koluna çarptı. Pozisyonun devamında top taça çıktı. Hakem Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ekranından pozisyonu tekrar izleyip, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

30'uncu Ömer Ali Şahiner'in pasında topu önünde bulunan Yatabare'nin şutunda top sol direğe çarpıp fileleri havalandırdı: 2-0.

38'inci dakikada Taylan'ın köşe vuruşunda Leo'nun ceza sahasından vuruşu ağları sarstı: 2-1.

67'nci dakikada Ferhat'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Yatabare'nin rövaşata vuruşunda top üsttten auta çıktı.

71'inci dakikada Emrah'ın ceza sahasının sağından serbest vuruşunda topa iyi yükselen Lokman kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

85'inci dakikada Ömer Ali'nin ceza sahasının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Yatabare'nin şutu ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Samet Çavuş (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx) - Skubic (x), Ali Turan (xx), Uğur (xxx), Ferhat (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Jonsson (xx), Volkan Fındıklı (x) (Dk. 80 Traore x), Fofana (xx) (Dk. 70 Mılosevic x), Yatabare (xxx), Jahovic (xx) (Dk. 89 Jevtovic)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (x) - Tolga (x), Lokman (xxx), Leo (xxx), Hakan Arslan (xx), Jasmin (xx), Taylan (xx), Gilles (xx), Özer (xx) (Dk. 84 Egemen x), Erhan (xx) (Dk. 46 Emrah xx), Lennart (x) (Dk. 69 Arsen xx)

GOLLER: Dk. 21 Uğur, Dk. 30 - Dk. 85 Yatabare (Atiker Konyaspor) - Dk. 38 Leo, Dk. 71 Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Ferhat (Atiker Konyaspor) - Özer, Leo (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)