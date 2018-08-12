Lask kadrosuyla devam

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü evinde ağırladığı LASK
Linz'i 1-0 yenen Beşiktaş
, Süper Lig
'e bu akşam oynayacağı Akhisarspor maçıyla 'Merhaba' diyecek. G.Saray'ı penaltılarla geçerek Süper Kupa'yı alan rakibini yenerek lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in LASK 11'ini sahaya süreceği öğrenildi.
Tolga kaleye geçerken, geri dörtlüde Gökhan Gönül
, Pepe, Necip ve Caner; ön liberoda Medel ve Tolgay, önlerinde Lens, Oğuzhan ve Babel, ileri uçta da Larin'in görev yapması bekleniyor. Q7 YİNE YEDEK
Quaresma'nın Linz maçında olduğu gibi bugün de kulübede başlaması bekleniyor.