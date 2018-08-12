'Taraftarın desteği ile geri döndük'

Fenerbahçe
'nin başarılı futbolcusu Soldado
, zor bir takım karşısında kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Taraftarımız harikaydı. Onların desteği ile geri dönmeyi başardık. Üzüldüğümüz tek nokta üçüncü golü bulamadık. Onu da atsaydık, maçı daha rahat bitirebilirdik" dedi. Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Ayew
ise "Şanssızlık yaşadım ve Benfica'ya karşı oynayamadım. Sadece iki idmanla sahaya çıktım" yorumunu yaptı. Ayew, yeni transfer İslam Slimani için de "Üst düzey bir oyuncu. Bize çok yardım edecektir. Ona özgüven sağlamalıyız' ifadelerini kullandı. 12
Fenerbahçe evinde oynadığı son 13 açılış maçının 12'sini kazandı. Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de en son 2003-04 sezonundaki açılış karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı 3-0'lık skorla kaybetmişti.