Ustaya saygı

BUGÜN NELER OLDU

Sağdan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı korner atışında, ön direkte Fenerbahçe savunmasından seken topu arka tarafta Ekong, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. Mehmet Topal 'ın rakip ceza sahasına girerken Yusuf Erdoğan'ın müdahalesi ile yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Giuliano kullandı. Harun doğru köşeye hamle yapmasına rağmen, çaresiz kaldı.Giuliano'nun soldan ortasında ceza sahasında Soldado kafayla meşin yuvarlağı altıpasın gerisinde bulunan Josef'e indirdi. Bu futbolcu yaptığı vuruşta topu filelere yolladı.Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük transferi tıklım tıklım tribünler... Takımda belki çok büyük değişiklikler henüz yok ama taraftarın inanılmaz desteği takımı adeta arkadan itiyor. Bursaspor karşısında rakibin hızlı çıkışlarına karşı savunmanın çaresiz kalışı Benfica öncesi can sıkan bir etken. Cocu'nun bu duruma acil çözüm üretmesi gerekiyor.- Lizbon'da can yakan çıkarken yapılan top kayıpları devam ediyor. Fenerbahçe'nin şansı, Bursaspor'un dün bunları değerlendirememesiydi. Bu konu, Benfica öncesi ikinci büyük sıkıntı.Ayew belki de ilk kez resmi maça çıkmanın verdiği hırsla kolay golleri yapamadı. Ancak takımla aynı dili konuşmaya başladığında çok daha faydalı olacağını gösterdi.- Barış, tribünleri ayağa kaldıran stiliyle gelecek adına büyük umut veriyor. Henüz eksikleri olsa da özellikle ikinci yarıda taşıdığı toplarla hayli verimli oldu.- Fenerbahçe telafisi olacak bir maçı çok iyi oynamadan kayıpsız geçti. Ancak salı gününün telafisi yok. Bu yüzden hem iyi oyun hem iyi sonuç gerek!-VAR uygulaması dün Fenerbahçelilere "İyi ki VARsın" dedirtti! VAR olmasa 59.dakikada Bursaspor bir penaltı kullanacak ve Skrtel muhtemelen ikinci sarıdan atılacaktı. Skrtel uzatmalardaki 3. VAR'lık pozisyonunun da kahramanıydı.Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Çok sinirliyim. Son dakikada verilmeyen penaltımız var. 'Sağlık olsun' demiyorum. VAR kararı İstanbullulara çıkmış' ifadelerini kullandı. Ay, her şeye rağmen sistemin arkasında duracaklarını da söyledi. Teknik direktör Samet Aybaba iseşeklinde konuştu.