David Silva, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı

Silva, sosyal medya hesabında yayımladığı taraftarlara yönelik açık mektubunda, "İspanya Milli Takımı'ndaki dönemime son verme kararını almak için haftalarca düşündüm ve değerlendirme yaptım. Bu hiç şüphesiz aldığım en zor kararlardan biri oldu." ifadesini kullandı.

Manchester City'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, böylece Andres Iniesta ve Gerard Pique'den sonra Dünya Kupası'nın ardından İspanya Milli Takımı'nı bırakan üçüncü isim oldu.

İlk kez 2006'da giydiği milli takım formasıyla 125 maça çıkan ve 35 gol atan David Silva, İspanyol futbolunun altın çağlarından birinde rol alarak bir kez Dünya Kupası, iki defa da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.