Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "İyi bir başlangıç oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında sahasınAntalyalyaspor'u ağırlayan Kayserispor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "11 yıl sonra Kayserispor'la maça çıkmak heyecan vericiydi. Kayserililer çok mutlu ve beklentileri üst seviyede. Bu ilginin bilincinde bir insan olarak sırtımıza yük bindi.

Bugün maçtan önce çocuklara bugün için çalıştığımızı söyledim. Bu ligde hedefi büyük olan bir takım nasıl oynar. Onlar da maça iyi başladılar. Maçın başlangıcı çok önemliydi. Bölüm bölüm çok iyi yaptık ve o bölümde de golü bulduk. Yüzde 90 isabetli pasla oynamışız. 111 kilometre koşmuşuz. Ligin ilk maçı olmasına rağmen iyi bir mesafe ama daha yukarılara çıkarmamız lazım. Yüksek şiddetteki koşu mesafemiz iyi seviyede. İlk karşılaşma olması sebebiyle fiziksel olacak daha iyi olacak. İyi bir başlangıç oldu. Önümüzdeki hafta Bursaspor deplasmanı var. Zor bir deplasman ama iyi dönmek istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bugünü güzel geçirdiler." ifadelerini kullandı.