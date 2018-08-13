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spor, ile yollarını ayırdı

oyuncusu ile yollarını ayırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 17:31
Rizespor, Mauricio Ramos ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , geçtiğimiz sezon Adanaspor'dan kadrosuna kattığı defans oyuncusu ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor kulübü profesyonel futbol takımına geçtiğimiz sezon başı Adanaspor'dan transfer edilen Mauricio Ramos ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı, Maurcio Ramos teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

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Rizespor, Mauricio Ramos ile yollarını ayırdı
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