Rizespor, Mauricio Ramos ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Adanaspor'dan kadrosuna kattığı defans oyuncusu Mauricio Ramos ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor kulübü profesyonel futbol takımına geçtiğimiz sezon başı Adanaspor'dan transfer edilen Mauricio Ramos ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı, Maurcio Ramos teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."