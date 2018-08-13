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'nın 'ından süper başlangıç

Türk stoper 'nın oynadığı , bu sezon Çekya ligindeki 4 karşılaşmasını da kazandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 11:27
Semih Kaya'nın Sparta Prag'ından süper başlangıç
Milli futbolcu 'nın formasını giydiği , Çekya Birinci Futbol Ligi 2018-19 sezonuna 4'te 4 yaparak başladı.

Geçen sezon ligin 2. haftasında ayak parmağının kırılması yüzünden yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Semih ve takımı Sparta Prag, yeni sezona iyi girdi. Önceki yıl 5. sırada bitirdiği Çekya ligine hızlı başlayan Sparta Prag, oynadığı 4 maçı da kazandı.

Semih'in son 3 karşılaşmada 90'ar dakika forma giydiği Sparta Prag, attığı 9 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Slavia Prag ve Viktoria Plzen gibi 12 puan toplayan Sparta Prag, averajla 2. sırada yer aldı.

27 yaşındaki stoper Semih, 2017 yazında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olmuştu.

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Semih Kaya'nın Sparta Prag'ından süper başlangıç
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