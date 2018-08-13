Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzon yine avlandı!

Trabzon yine avlandı!

Bordomavililer şansının bir türlü tutmadığı ekibine karşı yine hücumda etkisiz kaldı. 90 dakika boyunca tek isabetli şut atamayan ekibi, sahadan eli boş ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Manuel da Costa ve ’un kafa vuruşlarından geldi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Trabzon yine avlandı!
Dk. 43 Da Costa 1-0
Visca'nın kullandığı köşe vuruşuna Manuel da Costa, altı pas dışında yükselerek kafa vurdu. Kaleci 'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti.

Dk. 90+1 Adebayor 2-0
Duran top sonrasında sağdan Caiçara'nın ortasını oyuna sonradan giren Adebayor arka direkte kafa vuruşu ile ağlara gönderdi.


MAÇIN RÖNTGENİ
1-'da sahadaki aynı tipte oyuncu fazlalığı yine dikkat çekti. Topu alıp dağıtma ve savunmadan hücuma çıkış konusunda karışıklık en önemli eksiklik olarak göze battı. 2-Golün 'geliyorum' dediği anda Trabzonspor savunması baskıyı üzerinden atamadı. Orta sahadaki basit top kayıpları da 'in devreyi önde kapatmasına neden oldu. 3-Trabzonspor , ilk yarıdaki verimsiz a rağmen ikinci yarıya aynı kadro ile çıktı. Kulübede skoru değiştirecek oyuncu azlığı ilerleyen haftalar için takviye sinyali verdi. 4-Abdülkadir Ömür ve sonradan oyuna giren Parmak dışında sahada Trabzonspor'un kazanması için varını yoğunu ortaya koyan oyuncu görmek zordu. Yeni Toure ise etkili olmaya çalıştı. 5-Sezona iyi başlama hayalleri bir yana Trabzonspor bu maçta büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Başakşehir ise aslardan oluşmayan kadrosu ile iyi futbol olmasa da sonuca gitmeyi bildi. Maç sonunda taraftarların yaptığı, "Böyle gelmiş, böyle gidecek" tezahüratı ise maçın özetiydi.?

AVCI ÇOK MUTLU
Medıpol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'de sezona Trabzonspor galibiyetiyle başlamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam "Pozisyon vermedik. Fiziksel olarak rakipten 6-7 kilometre daha fazla koştuk. Sonradan oyuna giren oyuncularımız değişimde önemli katkı sağladı. Yoğun bir trafik bizi bekliyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.?

?TOURE SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Zargo Toure, bordo-mavili forma altında ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Teknik direktör Ünal Karaman, Senegalli oyuncuyu stoperde ile görevlendirdi. Trabzonspor'un bu sezon renklerine kattığı İranlı oyunculardan Majid Hosseini yedekler arasında yer alırken, sakat olan Vahid Amiri ise maçın kadrosunda bulunmadı.?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon yine avlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN