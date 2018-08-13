Trabzon yine avlandı!

Dk. 43 Da Costa 1-0
Visca'nın kullandığı köşe vuruşuna Manuel da Costa, altı pas dışında yükselerek kafa vurdu. Kaleci Onur Kıvrak
'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti.
Dk. 90+1 Adebayor 2-0
Duran top sonrasında sağdan Caiçara'nın ortasını oyuna sonradan giren Adebayor arka direkte kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. MAÇIN RÖNTGENİ
1-Trabzonspor
'da sahadaki aynı tipte oyuncu fazlalığı yine dikkat çekti. Topu alıp dağıtma ve savunmadan hücuma çıkış konusunda karışıklık en önemli eksiklik olarak göze battı. 2-Golün 'geliyorum' dediği anda Trabzonspor savunması baskıyı üzerinden atamadı. Orta sahadaki basit top kayıpları da Başakşehir
'in devreyi önde kapatmasına neden oldu. 3-Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman
, ilk yarıdaki verimsiz futbol
a rağmen ikinci yarıya aynı kadro ile çıktı. Kulübede skoru değiştirecek oyuncu azlığı ilerleyen haftalar için takviye sinyali verdi. 4-Abdülkadir Ömür ve sonradan oyuna giren Parmak dışında sahada Trabzonspor'un kazanması için varını yoğunu ortaya koyan oyuncu görmek zordu. Yeni transfer
Toure ise etkili olmaya çalıştı. 5-Sezona iyi başlama hayalleri bir yana Trabzonspor bu maçta büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Başakşehir ise aslardan oluşmayan kadrosu ile iyi futbol olmasa da sonuca gitmeyi bildi. Maç sonunda taraftarların yaptığı, "Böyle gelmiş, böyle gidecek" tezahüratı ise maçın özetiydi.? AVCI ÇOK MUTLU
Medıpol
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig
'de sezona Trabzonspor galibiyetiyle başlamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam "Pozisyon vermedik. Fiziksel olarak rakipten 6-7 kilometre daha fazla koştuk. Sonradan oyuna giren oyuncularımız değişimde önemli katkı sağladı. Yoğun bir trafik bizi bekliyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.? ?TOURE SİFTAH YAPTI
Trabzonspor'un
yeni transferlerinden Zargo Toure, bordo-mavili forma altında ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Teknik direktör Ünal Karaman, Senegalli oyuncuyu stoperde Mustafa Akbaş
ile görevlendirdi. Trabzonspor'un bu sezon renklerine kattığı İranlı oyunculardan Majid Hosseini yedekler arasında yer alırken, sakat olan Vahid Amiri ise maçın kadrosunda bulunmadı.?