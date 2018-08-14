Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe-Benfica maçı için, "Atmosfer çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadyumu'ndaki atmosferin çok güzel olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Atmosfer çok güzeldi, temsilcimiz Fenerbahçe gayet güzel bir oyun ortaya koydu son saniyeye kadar. Ama tabii ki ilk maçtaki skorun biraz dezavantajı, turu getirmedi. Bundan sonraki maçlara bakacağız, tüm takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ümitliyiz. Dinamizm var, atmosfer güzel statlarda. İnşallah daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.