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Bakan Kasapoğlu: Atmosfer çok güzeldi

ile Benfica arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasını Ülker Stadyumu'nda takip eden Gençlik ve Spor Bakanı maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 23:36
Bakan Kasapoğlu: Atmosfer çok güzeldi

Gençlik ve Spor Bakanı , -Benfica maçı için, "Atmosfer çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı üçüncü ön eleme turu rövanş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadyumu'ndaki atmosferin çok güzel olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Atmosfer çok güzeldi, temsilcimiz Fenerbahçe gayet güzel bir oyun ortaya koydu son saniyeye kadar. Ama tabii ki ilk maçtaki skorun biraz dezavantajı, turu getirmedi. Bundan sonraki maçlara bakacağız, tüm takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ümitliyiz. Dinamizm var, atmosfer güzel statlarda. İnşallah daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu: Atmosfer çok güzeldi
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