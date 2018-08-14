Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Ali Koç başkanlığında "#yeniden' mottosuyla kabuk değişimine giden Fenerbahçe'de bilindiği gibi Aykut Kocaman ile yollar ayrılmış ve yerine Phillip Cocu getirilmişti. Fenerbahçe'de ilk resmi maçına Benfica deplasmanında çıkan Cocu, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Cumartesi akşamı Kadıköy'de Bursaspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de tüm gözler bu akşam oynanacak Benfica karşılaşmasına çevrildi. Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.