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maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe turu nasıl geçer?

, Şampiyonlar Ligi aşkına sahada! Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz ekibi 'yı konuk ediyor. Peki maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İki takım arasındaki ilk maçı Benfica, Cervi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe'de geçen maçta da cezalı olan Josef de Souza bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. İşte iki takım hakkındaki son gelişmeler ve muhtemel 11'ler!

Giriş Tarihi: 14.8.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 10:03
Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Ali Koç başkanlığında "#yeniden' mottosuyla kabuk değişimine giden 'de bilindiği gibi Aykut Kocaman ile yollar ayrılmış ve yerine Phillip Cocu getirilmişti. Fenerbahçe'de ilk resmi maçına deplasmanında çıkan Cocu, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Cumartesi akşamı Kadıköy'de Bursaspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de tüm gözler bu akşam oynanacak Benfica karşılaşmasına çevrildi. maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe turu nasıl geçer?
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