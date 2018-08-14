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- maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde evinde ile karşı karşıya gelecek, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin biletleri satışa çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 17:21
Galatasaray - Göztepe maçının biletleri satışta

2018-2019 Spor Toto Süper Lig'in sezonunun ikinci haftasında sahasında 19 Ağustos Pazar, saat 21.45'te ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "14 Ağustos Salı günü saat 14.00'te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Ağustos 21.45'ten sonra Göztepe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır" denildi.

Galatasaray-Göztepe maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori 1: 600 TL
Kategori 2: 500 TL
Kategori 3: 400 TL
Kategori 4: 400 TL
Kategori 5: 350 TL
Kategori 6: 275 TL
Kategori 7: 200 TL
Kategori 8: 15O TL
Kategori 9: 120 TL
Kategori 10: 90 TL
Kategori 11: 80 TL
Kategori 12 (Misafir): 80 TL

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Galatasaray - Göztepe maçının biletleri satışta
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