Galatasaray - Göztepe maçının biletleri satışta

2018-2019 Spor Toto Süper Lig'in sezonunun ikinci haftasında Galatasaray sahasında 19 Ağustos Pazar, saat 21.45'te Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "14 Ağustos Salı günü saat 14.00'te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Ağustos 21.45'ten sonra Göztepe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır" denildi.
Galatasaray-Göztepe maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 1: 600 TL
Kategori 2: 500 TL
Kategori 3: 400 TL
Kategori 4: 400 TL
Kategori 5: 350 TL
Kategori 6: 275 TL
Kategori 7: 200 TL
Kategori 8: 15O TL
Kategori 9: 120 TL
Kategori 10: 90 TL
Kategori 11: 80 TL
Kategori 12 (Misafir): 80 TL