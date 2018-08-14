Galatasaray - Göztepe maçının biletleri satışta

2018-2019 Spor Toto Süper Lig'in sezonunun ikinci haftasında Galatasaray sahasında 19 Ağustos Pazar, saat 21.45'te Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "14 Ağustos Salı günü saat 14.00'te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Ağustos 21.45'ten sonra Göztepe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır" denildi.

Galatasaray-Göztepe maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori 1: 600 TL

Kategori 2: 500 TL

Kategori 3: 400 TL

Kategori 4: 400 TL

Kategori 5: 350 TL

Kategori 6: 275 TL

Kategori 7: 200 TL

Kategori 8: 15O TL

Kategori 9: 120 TL

Kategori 10: 90 TL

Kategori 11: 80 TL

Kategori 12 (Misafir): 80 TL