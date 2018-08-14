Göztepe, Borges transferini bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilerek sezona kötü başlayan Göztepe, uzun süredir peşinde koştuğu Celso Borges transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Deportiva La Coruna takımında forma giyen Kosta Rikalı orta saha ve kulübüyle her konuda anlaştı.

BONSERVİSİ VE ALACAĞI ÜCRET DE BELLİ OLDU

Borges için Deportivo'ya 1.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Göz-Göz, oyuncuya ise yıllık 900 bin euro civarında ücret verecek. Kosta Rikalı yıldızın İzmir'e gelip yarın sağlık kontrolünün ardından Göztepe ile ilk idmanına çıkacağı açıklandı. İspanyol kulübüyle sezon başı antrenmanlarına çıkıp hazır durumda olan Borges'in pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.

BAYRAM BEKTAŞ'IN YÜZÜ GÜLDÜ

Borges transferi teknik direktör Bayram Bektaş'ı da oldukça sevindirdi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iki orta saha oyuncusu Andre Poko ve Andre Castro'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle sıkıntıya giren Bektaş, Borges'in alınmasıyla derin bir oh çekti. Genç teknik adamın 30 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray randevusuna kadar en iyi şekilde hazırlayacağı ifade edildi.

SIRADA SANTRFOR VAR

Orta saha transferini tamamlayan İzmir ekibi gözünü santrfora çevirdi. Daha önce golcü transferinde aceleci davranmayan yönetimin, Yeni Malatyaspor maçının ardından gaza bastığı öğrenildi. Yurt içi ve dışında taramalara başlayan kurmayların 1 hpafta içinde yeni golcüye sarı-kırmızılı formayı giydireceği kaydedildi.