Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Göztepe, Borges transferini bitirdi

, Borges ini bitirdi

, Deportivo La Coruna forması giyen Kosta Rikalı orta saha oyuncusu ile her konuda anlaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 12:38
Göztepe, Borges transferini bitirdi

'de ilk hafta evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilerek sezona kötü başlayan , uzun süredir peşinde koştuğu inde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Deportiva La Coruna takımında forma giyen Kosta Rikalı orta saha ve kulübüyle her konuda anlaştı.

BONSERVİSİ VE ALACAĞI ÜCRET DE BELLİ OLDU

Borges için Deportivo'ya 1.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Göz-Göz, oyuncuya ise yıllık 900 bin euro civarında ücret verecek. Kosta Rikalı yıldızın 'e gelip yarın sağlık kontrolünün ardından Göztepe ile ilk idmanına çıkacağı açıklandı. İspanyol kulübüyle sezon başı antrenmanlarına çıkıp hazır durumda olan Borges'in pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.

BAYRAM BEKTAŞ'IN YÜZÜ GÜLDÜ

Borges transferi teknik direktör Bayram Bektaş'ı da oldukça sevindirdi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iki orta saha oyuncusu Andre Poko ve Andre Castro'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle sıkıntıya giren Bektaş, Borges'in alınmasıyla derin bir oh çekti. Genç teknik adamın 30 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray randevusuna kadar en iyi şekilde hazırlayacağı ifade edildi.

SIRADA SANTRFOR VAR

Orta saha transferini tamamlayan İzmir ekibi gözünü santrfora çevirdi. Daha önce golcü transferinde aceleci davranmayan yönetimin, Yeni Malatyaspor maçının ardından gaza bastığı öğrenildi. Yurt içi ve dışında taramalara başlayan kurmayların 1 hpafta içinde yeni golcüye sarı-kırmızılı formayı giydireceği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe, Borges transferini bitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN