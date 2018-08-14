Hıncal Uluç: VAR’ı anlayamamışlar

1- VAR sistemini beğendiğinizi ve desteklediğinizi biliyorum, ben de bu konuda hemfikirim ama hem Süper Kupa hem de ligdeki ilk hafta uygulamaları eleştiri aldı. Sizce uygulamada sınıfta mı kalındı, yoksa eleştiriler mi abartılı?

2- Video Hakem Sistemi'nin pozisyonlarda hatalı karar verme olasılığı sizce yok mu?

ELEKTRONİK BEYNİ SUÇLUYORLAR!

1 Efendim, daha medyamız VAR'ı bilmiyor. Dünya Kupası seyrettiniz. Hadi diyelim anlamadınız. Kitap dağıtıldı herkese. En basitinden bir örnek vereyim. "VAR'a baktı, hatayı düzeltti" denilen pozisyonda penaltıyı gösterdi, VAR'a baktılar, ofsayt. VAR uygulanıyorsa diyor ki, "Şüphe ettiğin pozisyonda bayrak kaldırma. Pozisyon devam etsin, olası bir golü kesmiş olabilirsin hatanla. Ofsaytsa zaten VAR'la ortaya çıkar, sen kesme, oynat, ben düzeltirim." Pozisyon gol olsaydı yine VAR'a bakacaklardı, yine ofsayt verilecekti. Bu kadar basit bir şeyi benim medyam hâlâ öğrenmemiş. VAR'ın hatasının olması çok zor. Neden? Kararı VAR vermiyor ki, hakem veriyor! Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır iki kere VAR uyarmasına rağmen gidip bakmadı bile. "Benim kararım doğru arkadaş" dedi çünkü hakemin yorum kararı var.

2 Futbolda iki türlü karar var, birisi fiziksel kararlar. Ofsayt mı, değil mi? Çekersin çizgiyi, çizginin bu tarafındaysa ofsayt, diğer tarafındaysa değil. Bunun tartışması yok. Öbürü ise zihinsel karar… Faul var mı, yok mu? Kasıt var mı, yok mu? Elle oynama mı oldu, yoksa top mu ele çarptı? Taca çıkıp çıkmadığı fiziksel karardır, golün çizgiyi geçip geçmediği fiziksel karardır. Çizgiye giden topa yükselen adam rakibe basıp mı yükseliyor, yoksa normal mi vuruyor? İşte bu yorumsal karardır. VAR yorum yapmıyor. VAR, "Maçın heyecanı ve hızı içinde dikkat edememiş olabilirsin, bak" diyor, bu kadar. VAR nasıl hata yapar? Yeterli kamera yoksa… Mesela Fenerbahçe'nin ilk golündeki penaltı pozisyonunu ben anlayamadım. Kabahat VAR'da mı, yoksa Digitürk'te mi, onu da anlayamadım. Evvelden böyle pozisyonları sağdan çekim, soldan çekim, ters açıdan çekim, 18 çeşit getirirlerdi. Penaltı niye verildi, onu bile canlandıramıyorum. Onu geçtim, penaltılık hareket içeride mi, dışarıda mı, onu da gözümde canlandıramıyorum. Burada Digitürk'ün mü kastı var? Çünkü konu Fenerbahçe olunca yayıncı kuruluşlardan da dikkat et kuruluş demiyorum, kuruluşlardan da gazetelerden de hep şüphe ediyorum. Şimdi 'VAR'da hata var' diyen bütün gazeteci arkadaşlarıma soruyorum. Pazar sabahı bütün gazeteleri okudum. Sadece büyük gazeteleri değil, hepsini… Hakem gitti, korner dediği pozisyona baktı. Volkan'la Skrtel arasında olan… Hakem baktı görüntülere, 'korner' dedi, devam etti. VAR'da gördük, Digitürk'ün yayınında gösterdiği çekimde de gördük. Volkan'dan Skrtel'in koluna iniyor top. Benim gördüğüm Skrtel'in kolu açık ve hafif de topa doğru hareket ediyor.

BU MEDYA AYNAYA BAKMIYOR

Türkiye'deki gazetelerde bu pozisyonla ilgili yorum yazan iki kişi var. Hepsi VAR'ı anlatmış, "Hakem VAR'a gitti, korner dedi" diyorlar. Peki 'Sen ne diyorsun kardeşim?' sorusuna cevap veren iki kişi var. Birisi Rıdvan (Dilmen)… "Hakemin kararı doğru, penaltı yok" diyor. Öbürü de Ahmet Çakar… "Karar yanlış, penaltı var" diyor. Bu ikisi de SABAH'ta. Erman (Toroğlu) hocamda bile bu pozisyon yok. Bir lig maçının son dakikası, Fenerbahçe 3 puan mı alacak, 1 puan mı alacak? Bursa 1 puan mı alacak, 0 puan mı? Bu konuda yorum yazan adamın fikri olmaz mı? Sen de seyrettin, penaltı var ya da yok. Bunu söylemekten niye korkuyorsun ya? Bu medya aynaya bakmıyor, hiç suçu olmayan bir elektronik beyni suçluyor. Ayıptır, ayıptır…

SADECE SABAH'TA YORUM

VAR Bütün gazeteleri okudum. Bir tek SABAH'ta Rıdvan Dilmen ve Ahmet Çakar, Fenerbahçe maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonunu yorumlamış.