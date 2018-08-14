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, Salah'ı ihbar etti

İngiliz kulübü , araç kullanırken telefonuyla ilgilenen Mısırlı futbolcusu için polisle iletişime geçti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 13:11
Liverpool, Salah'ı ihbar etti
ekiplerinden , Mısırlı yıldızı 'ı, sosyal medyada yer alan görüntüler nedeniyle polise ihbar etti.

Görüntülerde, çocukların da yer aldığı bir yerden arabasıyla geçen 26 yaşındaki yıldız futbolcunun aynı zamanda telefonuyla da ilgilendiği anlaşılınca kulübü Merseyside Polisi ile iletişime geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzla görüştükten sonra görüntü ve içeriği hakkında hakkında polisi bilgilendirmeye karar verdik. Konuyla ilgili bundan sonra ne futbolcu ne de kulüp açıklama yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 44 gole imza atmış ve kulübünün başarısında önemli rol oynamıştı. "Kırmızılar", UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmış ancak İspanyol ekibi Real Madrid'e 3-1 mağlup olmuşlardı.

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Liverpool, Salah'ı ihbar etti
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