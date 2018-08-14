UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu rövanşları sonucu rakiplerini geçen Dinamo Kiev, BATE, PAOK, AEK, Dinamo Zagreb, Benfica, Vidi, Salzburg, Ajax ve Kızılyıldız adlarını play-off turuna yazdırdı.
Benfica'ya 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.
Turnuvanın 3. ön eleme turu rövanşında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya): 2-0 (1-1)
BATE (Belarus) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1 (1-0)
Spartak Moskova (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 0-0 (2-3)
AEK (Yunanistan) - Celtic (İskoçya): 2-1 (1-1)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 1-0 (2-0)
Fenerbahçe - Benfica (Portekiz): 1-1 (0-1)
Vidi (Macaristan) - Malmö (İsveç): 0-0 (1-1)
Shkendija (Makedonya) - Salzburg (Avusturya): 0-1 (0-3)
Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika): 3-0 (2-2)
Spartak Trnava (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)
PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunun tamamlanmasıyla play-off turu eşleşmeleri de belli oldu.
Turnuvanın play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Salzburg (Avusturya)
BATE (Belarus) - PSV (Hollanda)
Young Boys (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Vidi (Macaristan) - AEK (Yunanistan)
Benfica (Portekiz) - PAOK (Yunanistan)
Ajax (Hollanda) - Dinamo Kiev (Ukrayna)