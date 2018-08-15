Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Atiker Konyaspor'dan TL simgeli forma

'dan TL simgeli forma

, Spor Toto 'in 2'nci haftasında oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasında giyecekleri formanın sol kolunda simgesiyle sahaya çıkacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 16:47
Atiker Konyaspor'dan TL simgeli forma

'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Atiker spor'umuz, milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerAntalyalyaspor maçına sol kolunda Simgesiyle çıkacak. Son dönemde ülkemiz üzerine oynanan büyük oyunlar ve operasyonlara Atiker Konyaspor'umuz kayıtsız kalmadı. Kulübümüz TFF'ye başvurarak 'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında formamızın sol kolunda Türk Lirası Simgesiyle ? çıkmak için başvuruda bulundu.

Başkan Hilmi Kulluk "Devletimizin ve milletimizin bekası için böylesi günlerde futbol camiasının bir araya gelerek bütünleşmesi ve dik bir duruş sergilemesi son derece önemli. Atiker Konyaspor olarak bu kıvılcımı bu şekilde başlatıyoruz ve bütün takımları da bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atiker Konyaspor'dan TL simgeli forma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN