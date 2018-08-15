Beşiktaş LASK Linz maçına hazır

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın TSİ 20.45'te UEFA Avrupa Ligi maçında LASK Linz ile karşılaşacak ve maçtan sonra özel uçakla Türkiye'ye dönecek.