Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Morteza: "Kariyerim için Trabzonspor'a gitmemeye karar verdim"

Morteza: "Kariyerim için 'a gitmemeye karar verdim"

lı defans oyuncusu  , sosyal medya hesabı üzerinden ile anlaşamadıklarını söyledi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 17:42
Morteza: Kariyerim için Trabzonspor'a gitmemeye karar verdim

'un transfer gündeminde yer alan ve Türkiye'ye gelerek Bordo mavili takımın yetkilileri ile görüşen lı defans oyuncusu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada spor ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Bonservisi elinde olan ve Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok transfer teklifi alan Morteza'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trabzonspor uzun süredir benimle ilgileniyordu. Sonunda görüştük ve menajerim iyi bir teklif sundu. Sonrasında başkanın daveti ile İstanbul'a gittik. Başkan ve hoca hakkında daha çok şey öğrenmek istedim. Çünkü hem kulüp hem başkan hem de hocanın uyumu ve kimyası benim için çok önemli. Benim hakkımda da ne düşündüklerini merak ettim. İyi bir toplantı gerçekleştirdik. Başkana ve CEO'ya teşekkür ediyorum. Onlarla tanıştığım için çok memnunum. Cumartesi günü Ünal Karaman ile görüştüm. Görüşlerimizi paylaştık. Ben de ondan öğrendim. Beni Başakşehir maçına davet ettiler. Sonunda kardeşimle ve menajerime istişare ettikten sonra ve kulüple yaptığımız görüşmelerin sonrasında İran'a geri dönmeye karar verdim. Kariyerim için Trabzonspor'a gitmemem gerektiğine kanaat getirdim. Orta Avrupa'da daha başarılı olacağıma inanıyorum. Katar'daki en iyi kulübün teklifini ve Rusya, Yunanistan ve Türkiye'den gelen bazı teklifleri reddettim. Trabzonspor Başkanı ve antrenörlerine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Morteza: "Kariyerim için Trabzonspor'a gitmemeye karar verdim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN