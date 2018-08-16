Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > 2019 UEFA Süper Kupa ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı

2019 ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı

'nun ev sahipliğinde Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak 2019 'nın ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 12:56
2019 UEFA Süper Kupa ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda oynanan - 2018 müsabakası öncesinde düzenlenen törende, 'nun () yeni ev sahibi olması nedeniyle UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili 'ya sembolik bilet verildi. Törene TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Estonya Futbol Federasyonu yetkilileri de katıldı.

FİNAL VODAFONE PARK'TA OYNANACAK

2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa finali, 14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2019 UEFA Süper Kupa ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN