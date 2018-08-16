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: 1.5 pozisyon vermeden mağlup olduk

3. ön eleme turu rövanşında uzatma bölümünde İngiltere'nin Burnley takımına 1-0 yenilerek turnuvadan elenen 'in teknik direktörü , gereksiz risk aldıkları bir pozisyonda kalelerinde golü gördüklerini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 01:52 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 01:55
Abdullah Avcı: 1.5 pozisyon vermeden mağlup olduk

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmasına Burnley'i tebrik ederek başladı.

Karşılaşmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Avcı,"Her şeyi doğru yaparsın ama anlar vardır, anları doğru değerlendirmen gerekiyor. Gereksiz risk aldığımız bir pozisyonda rakibimiz ceza sahası üzerinden vurdu. Son saniyeye kadar denedik." diye konuştu.

"120 dakikalık süreçte rakibe 1,5 pozisyon vermeden mağlup olduk." ifadesini kullanan Avcı, şunları kaydetti:

"Futbol böyle bir oyun, ondan güzel. Oyuncularıma yaptıkları mücadele, oyun kalitesi, disiplini ve taktiğine sadık kaldıkları için teşekkür ediyorum. Biz oyun olarak baktığımızda çok doğru işler yaptık. Sadece sonuçlandıramadık."

Burnley'in kalecisi Joe Hart ile ilgili soruya Avcı, "Net kurtarışları vardı. Çok deneyimli bir kaleci. Takımına önemli katkı sağladı." yanıtını verdi.

Avcı, 'nde play-off turuna yükselen Beşiktaş'ı da tebrik etti.

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Abdullah Avcı: 1.5 pozisyon vermeden mağlup olduk
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