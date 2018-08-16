Abdullah Avcı: 1.5 pozisyon vermeden mağlup olduk

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmasına Burnley'i tebrik ederek başladı.

Karşılaşmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Avcı,"Her şeyi doğru yaparsın ama anlar vardır, anları doğru değerlendirmen gerekiyor. Gereksiz risk aldığımız bir pozisyonda rakibimiz ceza sahası üzerinden vurdu. Son saniyeye kadar denedik." diye konuştu.

"120 dakikalık süreçte rakibe 1,5 pozisyon vermeden mağlup olduk." ifadesini kullanan Avcı, şunları kaydetti:

"Futbol böyle bir oyun, ondan güzel. Oyuncularıma yaptıkları mücadele, oyun kalitesi, disiplini ve taktiğine sadık kaldıkları için teşekkür ediyorum. Biz oyun olarak baktığımızda çok doğru işler yaptık. Sadece sonuçlandıramadık."

Burnley'in kalecisi Joe Hart ile ilgili soruya Avcı, "Net kurtarışları vardı. Çok deneyimli bir kaleci. Takımına önemli katkı sağladı." yanıtını verdi.

Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Beşiktaş'ı da tebrik etti.