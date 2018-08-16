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Avrupa’nın en süperi

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Avrupa’nın en süperi Atletico Madrid
Madrid'in iki devi ile , UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürmek için kozlarını paylaştı... Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanan karşılaşmanın normal süresi, 2-2 sona erdi. Atletico uzatmaların sonunda 4-2'lik skorla "Avrupa'nın Süperi" unvanını aldı. 1 ve 79'uncu dakikada , 98'inci dakikada Saul Niguez ile 104'üncü dakikada Koke'nin attığı goller, zaferi Atletico'ya getirdi. 27'nci dakikada Karim Benzema ve 63'üncü dakikada penaltıdan ile ağları havalandıran Real ise sezona kupayla girme fırsatını kaçırdı.
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Avrupa’nın en süperi Atletico Madrid
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