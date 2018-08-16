Avrupa’nın en süperi Atletico Madrid

Madrid'in iki devi Real Madrid
ile Atletico Madrid
, UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürmek için kozlarını paylaştı... Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanan karşılaşmanın normal süresi, 2-2 sona erdi. Atletico uzatmaların sonunda 4-2'lik skorla "Avrupa'nın Süperi" unvanını aldı. 1 ve 79'uncu dakikada Diego Costa
, 98'inci dakikada Saul Niguez ile 104'üncü dakikada Koke'nin attığı goller, zaferi Atletico'ya getirdi. 27'nci dakikada Karim Benzema ve 63'üncü dakikada penaltıdan Sergio Ramos
ile ağları havalandıran Real ise sezona kupayla girme fırsatını kaçırdı.