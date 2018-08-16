Bülent Korkmaz: VAR sistemi ülkemizde oturtulamadı

Antalya lyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz VAR sisteminin dünyada iyi bir şekilde kullanıldığını ancak Türkiye'de henüz tam oturtulamadığını söyledi.

Korkmaz, geçtiğimiz hafta oynadıkları Kayserispor maçındaki tartışmalı pozisyonların VAR sisteminde değerlendirilmesine yönelik, "Net bir penaltı için gitmiyorsunuz, Dieogo'nun pozisyonu ki göğsüne çarpıp gidiyor, o pozisyonda gidiyorsunuz. Bu şekilde olursa önümüzdeki haftalarda sıkıntı olur" dedi. Antalyaspor'a acilen yeni transferler gerektiğini söyleyen Korkmaz, " Genç oyuncular var ama bu süreç böyle devam edemez. Bu genç oyuncular çok ağır yük altına girerler. O yükü kaldırmaları çok zor." diye konuştu.



Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü evinde Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Antrenman öncesinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelen Teknik Direktör Bülent Korkmaz, kulübün henüz bir transfer gerçekleştirmediğini ve bu durumun kendileri için dezavantaj olacağını kaydetti. Geçen yıl oynayan 4 oyuncunun başka bir takımda mücadele ettiğine dikkat çeken Korkmaz, kulübün mali tablosunun yanlış transfer ve borçlanmadan ötürü geçen yıldan kalan borçlarının zorlandığını ifade etti. Korkmaz ayrıca, Süper Toto Süper Lig'de bu yıl uygulanmaya başlayan VAR sistemiyle ilgili de bazı eleştirilerde bulundu.

"EN KISA SÜREDE TRANSFER LAZIM"

Takımdan ayrılan oyuncuların eksikliklerini genç oyuncularla doldurmaya çalıştıklarını belirten Korkmaz, uzun lig maratonunda genç oyuncuların bu yükü kaldıramayacağını ve transferin mutlak süratle yapılması gerektiğini vurguladı. Transfer için iş adamları ve Antalyalıların kulübe destek vermesi gerektiğini dile getire Korkmaz, "Biz takım olarak elimizi taşımızın altına koymadık, bedenimizi ve yüreğimizi koyduk. Antalya'daki herkesim de bunu yapmalı. Bu durum böyle devam ettiği sürece, çok zor günler bekliyor bizi. Nihayetinde eksik ve noksan yerlerimiz var. Bazı mevkilerde alternatif oyuncu yok. Bu sene geçen seneye göre oynayan 4 oyuncu başka takımda ama transfer yok. Genç oyuncular var ama bu süreç böyle devam edemez. Bu genç oyuncular çok ağır yük altına girerler. O yükü kaldırmaları çok zor" dedi.

"VAR SİSTEMİNİ TAM OTURTAMADIK"

Geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-0 kaybettikleri Kayserispor maçını da değerlendiren Bülent Korkmaz, VAR sistemiyle alakalı eleştirilerde bulundu. Korkmaz, " Özellikle VAR sisteminin dünyada çok doğru kullanıldığını, maalesef bizim ülkemizde tam oturtamadıklarını görüyorum. Nihayetinde bir pozisyon var, tartışmalı bir pozisyon. Doukara'nın pozisyonu bence yüzde yüz penaltı. Nazım'ın yüzde yüz sarı kart, bir pozisyon daha var yüzde yüz sarı kart ama maalesef vermedi hakem. Eğer yanlış hatırlamıyorsam da gözlemci çok iyi not vermiş. Hangi gözle baktıklarını da bilmiyorum açıkçası. Çünkü hakem gözlemcisi olmadığı için bilemiyorum. Dolayısıyla ev sahibi takım daha çok kollandığını düşünd��m ben. Ama Kayserispor'un hak ettiğini düşünüyorum.

Bir çok pozisyonu tekrar tekrar yaptıklarını Bu hafta izledik, geçen hafta izledik. Düşündürücü. Açık söyleyeyim net bir penaltı için gitmiyorsunuz, Dieogo'nun pozisyonu ki göğsüne çarpıp gidiyor, o pozisyonda gidiyorsunuz. Bu şekilde olursa önümüzdeki haftalarda sıkıntı olur" diye konuştu.

Öte yandan Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.