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, 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi ’e konuk oluyor. 20.45’te başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr’den takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 19:06
CANLI | LASK Linz- Beşiktaş

3. ön eleme turu rövanş maçında , ile karşı karşıya geliyor. 20.45'te Linzer Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Karadağ Futbol Federasyonu hakemlerinden Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını Jovica Tatar ve Aleksandar Djikanovic yapacak.

LASK LINZ - BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR

Turun ilk ayağında rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, alacağı bir galibiyet veya beraberlikle turu atlayan taraf olacak. Beşiktaş'ın 1-0 mağlup olması halinde maç uzatmalara gidecek. Temsilcimiz, 2 veya daha fazla gol yiyerek mağlup olursa turu geçen taraf LASK Linz olacak.
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CANLI | LASK Linz- Beşiktaş
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