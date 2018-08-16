CANLI | LASK Linz- Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. 20.45'te Linzer Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Karadağ Futbol Federasyonu hakemlerinden Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını Jovica Tatar ve Aleksandar Djikanovic yapacak.

LASK LINZ - BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR

BUGÜN NELER OLDU

Turun ilk ayağında rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, alacağı bir galibiyet veya beraberlikle turu atlayan taraf olacak. Beşiktaş'ın 1-0 mağlup olması halinde maç uzatmalara gidecek. Temsilcimiz, 2 veya daha fazla gol yiyerek mağlup olursa turu geçen taraf LASK Linz olacak.