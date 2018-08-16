Fatih Terim'in de rüyasıydı

Mart 2017'de Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yapan Fatih Terim'in, Makedonya'da uzun yıllardır yaşayan Türk ailelerinden birinin oğlu olan Eljif Elmas'ı Milli Takım'a kazandırma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Dönemin U21 Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan'ın verilen talimatla 18 yaşındaki futbolcuyu izlemek için Makedonya'ya gittiği ve orada bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan teklifte kararsız kalan Eljif'in önüne engel olarak ise FIFA talimatları çıktı.

SOYADI ŞARTINA UYMADI

O döneme kadar Makedonya genç kategorilerinde forma giyen Eljif'in Türk Milli Takımı forması giyebilmesi için anne ve babasının soyadını taşıyan yakın akrabalarından en az bir erkeğin Türkiye'de doğmuş olması gerekiyor. Ancak bu şart sağlanamadığı için Eljif operasyonu gerçekleşemedi. Bu haberi alan Makedon yetkililer de Eljif'e genç yaşına rağmen 11 Haziran 2017'de İspanya karşısında ilk kez Makedonya A Milli Takım formasını giydirerek bu ihtimali ortadan kaldırdı.

CEHENNEMİ DONDURDU

F.Bahçe'yi eleyerek adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıran Benfica, Portekiz basınında manşetlerdeydi. A Bola gazetesi, "Kırmızı Yıldız" başlığıyla yayınladığı manşette, Gedson'un gol sevinci görselini kullandı. Record gazetesi Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili haberinde, "Vitoria: Galibiyetin Yüzü" başlığını kullandı. Diğer bir Portekiz gazetesi O Jogo ise, "Gedson, İstanbul cehennemini dondurdu ve Benfica için Şampiyonlar Ligi'nde play-off yolunu açtı" ifadelerini kullandı.