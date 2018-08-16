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Udinese'ye olan , 'a veda etti

İtalyan ekibi Udinese’ye olan Nijeryalı defans oyuncusu , 'a veda etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:45
Udinese'ye transfer olan Ekong, Bursaspor'a veda etti

'dan İtalya'nın Udinese Calcio Kulübü'ne olan William Troost-, sosyal medya hesabı üzerinden yeşil beyazlı camiayla vedalaştı.

Ekong mesajında, "'daki ve Bursaspor'daki herkese, özellikle takım arkadaşlarım ve personele her şey için teşekkür etmek isterim. Türkiye'de geçirdiğim sürede hem oyuncu hem de insan olarak her zaman güzel anılarım olacak. Fakat kariyerimde yeni bir adım atmanın zamanı geldi. Bursaspor'a güzel bir sezon dilerim. Takımı artık bir taraftar olarak takip edeceğim. Elbette son olarak beni ve bütün takımı destekleyen Teksas'a ve tüm taraftara özel bir teşekkür etmek isterim. Şimdi de içinizden birisi olarak kalacağım. Teksaslı Ekong" ifadelerine yer verdi.

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Udinese'ye transfer olan Ekong, Bursaspor'a veda etti
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