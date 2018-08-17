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Böyle bir senaryo filmlerde yok: 8-1

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Böyle bir senaryo filmlerde yok: 8-1

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunun Belarus'taki ilk ayağında 'e 4-0 mağlup olarak taraftarlarını şoka uğratan Zenit St. Petersburg, rövanşta kulüp tarihine geçecek bir geri dönüşe imza attı: 8-1. 23'te Paredes, 66'da Noboa ile skoru 2-0'a getirse de Paredes'in 72'de atılmasıyla 10 kişi kalan Zenit, 75 ve 79'da Dzyuba'nın attığı gollerle maçı uzatmalara taşıdı. 99'da Yahaya ile bulduğu gol ile Dinamo Minsk avantajı yakalasa da 109'da Driussi, 115'de Dzyuba, 120 ve 120+3'te Mak'ın golleriyle tarihi bir skor yakalayan Zenit, 8-1'lik galibiyetle adını play-off turuna yazdırdı.

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Böyle bir senaryo filmlerde yok: 8-1
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