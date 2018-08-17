Erol Bedir: Milli Takım 38. ama hocası maaşı ile 5. sırada.

Kulüpler Birliği dün İstanbul'da toplandı ve bir durum değerlendirmesi yaptı. Türkiye'ye yapılan kur saldırılarının da ele alındığı toplantının ardından Kayserispor Başkanı Erol Bedir SABAH'a konuştu: "Tüm kulüplerimizin de ortak düşüncesi olan nokta şu: Deniz bitti. Herkes bu süreci döndürmeye çalışıyor ama Fikret Orman'a da söyledim. Örneğin Beşiktaş 2 sene Şampiyonlar Ligi'ne gitti, 50'şer milyon Euro kazandı ama her yıl 250'şer milyon borcu artmış. Mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor."

SIRALAMADA 38'İNCİ, MAAŞTA 5'İNCİYİZ

Bedir, oyunculara yapılan ödemeleri de gündeme getirdiklerini belirterek, "Yapılması gerekenlerin başında ödemelerde olan bonkörlüğün önüne geçilmesi var. Milli Takım dünyada 38. sırada ama hocası maaşı ile 5. sırada. Avrupa'da 100 alabilecek oyuncu, Türkiye'de 500 alıyor. Bunun üzerine çalışmamız gerektiğini hepimiz tartıştık. Türkiye'nin, Katar ve Çin gibi yan gelip yatma yeri olmaması lazım. Ne yazık ki bu konuda bazı Türk futbolcular ve hocalar da yabancılar gibi davranıyor" diye konuştu.

KURLARDA OLAN DEĞİŞİM HUZURSUZLUK YARATTI

Kayserispor Başkanı Bedir, "Takımlarda homojen olmayan bir sözleşme durumu var. Bir oyuncu 500 bin TL alırken, diğeri 500 bin Euro alıyor. Kur artınca da zam almış gibi oluyor. Bu da TL olarak para alanda huzursuzluk yaratıyor. Adam da bu sorunu çözün diye geliyor. Kurlar konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Kulüpler olarak ülkemizin yanındayız. Bu konuda mutlaka adımlar atılacak" dedi.

DERNEKLER YASASI İLE OLMAZ

Ayrıca toplantıda Dernekler Yasası da tartışıldı. Bedir, "Başka bir konu da dernekler yasasının yetersizliği oldu. Mutlaka bunun değişmesi gerekiyor. Ben bugün Kayserispor'dan ayrılsam, borçlardan mesuliyetim olmayacak. Buna bir çözüm bulunmalı dedik" ifadelerini kullandı.

DENETLEME OLURSA ŞEREFLE GEZEBİLİRİZ

Kayserispor Başkanı, "Başkanların bu toplantıda da belirttiği gibi başka bir konuda da ne yaparlarsa yapsınlar toplumda onlara çoğunlukla kötü gözle bakılıyor. Bunun önüne geçmemiz için kulüplerin şeffaf olması ve iyi bir şekilde denetlenmesi lazım. Bu sayede biz de onurla, şerefle gezebiliriz. Biz Kayserispor olarak bunu yapıyoruz. Herkes de yapmaya başlayacak. Böyle olursa insanlar da takımların doğru şekilde yönetildiğini görecek, bakış açısı değişecektir" dedi.

TELEVİZYONLAR KAPATILMADI!

Sosyal medyada gündeme gelen kulüp televizyonlarının kapatılacağı iddialarına da yanıt veren Erol Bedir: "Kapatılma gibi bir radikal karar alınmadı. Çok sayıda tasarruf tedbiri konuşuldu. Televizyonlardan tasarruf edilmesi de gündeme geldi. Ama alınmış kapatılma gibi bir karar asla yok" ifadesini kullandı.