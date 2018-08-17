Haber Hattı

G.Saray-Göztepe maçını Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Bugün oynanacak haftanın açılış karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. İşte ikinci haftada düdük çalacak diğer hakemler: YARIN 19.15 Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan, 21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy, Evkur Yeni Malatyaspor- F.Bahçe: Fırat Aydınus PAZAR 19.15 AkhisarsporÇaykur Rizespor: Serkan Çınar, BŞB Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk, 21.45 Aytemiz Alanyaspor- Ankaragücü: Ali Şansalan, 21.45 Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık, PAZARTESİ 21.45 Kasımpaşa- Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

VAR için sarı kart uyarısı

2018-19 sezonuyla birlikte Süper Lig'de uygulanmaya başlanan 'VAR' uygulamasının ardından MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, önceki gün Süper Lig'de görev yapan hakemlerle Riva'da bir değerlendirme toplantısı yaptı. Tüm karşılaşmaları analiz ederek yapılan doğru ve yanlışları hakemlerle paylaşan Namoğlu, özellikle sarı kart konusunda VAR'a başvurulmamasıyla ilgili de uyarılarda bulundu. Yaklaşık üç saat süren zirvede; Namoğlu ve Murat Ilgaz; pozisyonlar üzerinden hakemlerle kuralların uygulanması üzerine konuşmalar yaptı.

UEFA 'Süper emaneti' Yardımcı'ya teslim etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenleyeceği, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'taki 2019 UEFA Süper Kupa'nın ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı. Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda önceki akşam oynanan 2018 UEFA Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen törende, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya sembolik bilet verildi. 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa maçı, 14 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak.

Ramil'li Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon

Bursa'nın ev sahipliğinde Atıcılar Atletizm Pisti'nde gerçekleşen Turkcell Atletizm Süper Ligi final yarışlarında Ramil Guliyev'in de yarıştığı Fenerbahçe Erkek Takımı 288 puanla zirvede yer aldı. Enka Spor Kulübü 284 puanla ikinci, Galatasaray ise 204 puanla üçüncü oldu. Kadınlarda ise Enka Spor Kulübü 294,5'lik puanla ilk sırada yer aldı.

Werner'den Mesut Özil'e destek: Çok yazık oldu!

Mesut Özil'in milli takım kariyerine nokta koyması Almanya'da tartışılmaya devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun vedasına ilişkin Bild gazetesine konuşan milli takımdan arkadaşı Werner, "Mesut, Almanya için çok şey yaptı. 2014 Dünya Kupası'nı kazanan takımda düzenli olarak görev aldı. Bu şekilde ayrılması çok üzücü. Bence Mesut ve federasyon yetkilileri tekrar bir araya gelip görüşmeli. Eğer dönerse bundan büyük memnuniyet duyarım. O fark yaratan bir oyuncu ve takım içinde büyük saygı görüyor" ifadelerini kullandı.