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O futbolcular boşluğa düştü

Giriş Tarihi: 17.8.2018
O futbolcular boşluğa düştü

'de birinci hafta geride kalırken çok sayıda futbolcu kendilerine kulüp bulamadı. Boşta olan futbolculardan önde gelenler ise Sabri Sarıoğlu, Volkan Şen, Olcan Adın, Eren Albayrak, Cenk Gönen gibi Süper Lig geçmişi çok fazla olan isimler oldu. Bu isimlerle birlikte Trabzonspor'un uzun süre peşinden koştuğu stoper halen daha bir kulüple anlaşmazken, Galatasaray'dan ayrılan kaleci da yine boşta olanlardan. Aynı zamanda bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Karacan da kulüpsüz durumda bulunurken, Sercan Sararer, Günay Güvenç, Sercan Yıldırım gibi isimler arayışlarına devam ediyor.

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O futbolcular boşluğa düştü
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