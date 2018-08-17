O futbolcular boşluğa düştü

Süper Lig'de birinci hafta geride kalırken çok sayıda futbolcu kendilerine kulüp bulamadı. Boşta olan futbolculardan önde gelenler ise Sabri Sarıoğlu, Volkan Şen, Olcan Adın, Eren Albayrak, Cenk Gönen gibi Süper Lig geçmişi çok fazla olan isimler oldu. Bu isimlerle birlikte Trabzonspor'un uzun süre peşinden koştuğu stoper Serdar Taşçı halen daha bir kulüple anlaşmazken, Galatasaray'dan ayrılan kaleci Eray İşcan da yine boşta olanlardan. Aynı zamanda bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Karacan da kulüpsüz durumda bulunurken, Sercan Sararer, Günay Güvenç, Sercan Yıldırım gibi isimler arayışlarına devam ediyor.

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