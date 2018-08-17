Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son aday Casilla

Son aday Casilla

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Son aday Casilla
Ospina'nın Napoli ile anlaşmasının ardından kaleci arayışlarında rotasını İspanya'ya çeviren 'ın, 'li Kiko Casilla ile ilgilendiği ileri sürüldü. Siyahbeyazlıların, 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi için görüşmelere başladığı belirtildi. Bu arada Love, "Santos'a transferim, Beşiktaş'ın beklenmeyen davranışları yüzünden olmadı" derken, menajeri Ferreira ise "Transferde her şey tamamdı. Ancak Beşiktaş başkanı korkakça yaklaşımda bulundu ve bir anda ortadan kayboldu" ifadesini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son aday Casilla
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN