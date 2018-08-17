Son aday Casilla

Ospina'nın Napoli ile anlaşmasının ardından kaleci arayışlarında rotasını İspanya'ya çeviren Beşiktaş
'ın, Real Madrid
'li Kiko Casilla ile ilgilendiği ileri sürüldü. Siyahbeyazlıların, 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi için görüşmelere başladığı belirtildi. Bu arada Love, "Santos'a transferim, Beşiktaş'ın beklenmeyen davranışları yüzünden olmadı" derken, menajeri Ferreira ise "Transferde her şey tamamdı. Ancak Beşiktaş başkanı korkakça yaklaşımda bulundu ve bir anda ortadan kayboldu" ifadesini kullandı.