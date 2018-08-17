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'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-siyahlı ekipte, 2 oyuncu sakat, 1 oyuncu ise cezalı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 10:57
Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Evkur , Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeni Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin ilk haftasını Göztepe deplasmanında 3-1'lik galibiyetle geçen sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe maçıyla da bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

KADRODA 3 EKSİK

Evkur Yeni Malatyaspor, sakatlık ve kart cezası nedeniyle 3 oyuncusundan Fenerbahçe önünde faydalanamayacak.

Sarı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Okechukwu Azubuike ve Murat Yıldırım ile Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe'ya karşı oynayamayacak.

Sezon öncesi ameliyat olan ve çalışmalarını kondisyoner eşliğinde sürdüren Eren Tozlu'nun da bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe resmi maçlarda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki oynanan iki maç da Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlanırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndeki tek maçı ise Evkur Yeni Malatyaspor kazandı.

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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
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