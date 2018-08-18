Ankaragücü Thibault Moulin'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'de yarışmacı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Ankaragücü Yönetim Kurulu, kadrosuna yeni bir oyuncu daha kazandırdı.

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Polonya'nın Legia Varşova takımında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Yunan ekibi PAOK'ta olan Thibault Moulin ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Thibault Moulin transferi sonrası "Yarışmacı bir ekip kurmak hedefindeyiz. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda gerekli bölgelere takviyelerimiz devam ediyor" dedi.

Moulin'in kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Başkan Yiğiner, "Thibault Moulin'i 1 yıllık PAOK'tan kiraladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kendisi için yeni bir maceranın başladığını belirten Moulin ise "Türkiye Ligi'ni takip ediyordum. Ankaragücü'nü de araştırdım. Çok büyük bir camia ve inanılmaz taraftara sahip olduğunu duydum. Takımım için elimden geleni yapacağım" dedi.