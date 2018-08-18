Bülent Korkmaz: Çok karakterli oynadık

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye iyi başladıklarını, golü de bulduklarını ancak bireysel hatalardan gol yediklerini söyledi.

Geçen hafta oynanan Kayserispor karşısında da bireysel hatalardan gol yediklerini anımsatan kırmızı-beyazlı teknik adam, iki maçta yedikleri tüm gollerin bu şekilde olduğunu ifade etti.

Karşılaşmada skor 3-1'e gelince oyun planında değişiklik yaptıklarını ifade eden Korkmaz, "Oyuna giren oyuncularımız çok katkı verdi. Takımımız gerçekten bir karakter ortaya koydu. Bunu her takım yapmaz. Çok karakterli oynadık. 3-1 mağlupken, oyuna, topa sahip olmak ve pozisyonlara girerek goller atmayı her takım yapamazdı. Oyuncularım eksiklerimiz olmasına rağmen yüreklerini ortaya koydular." değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, maça gelen taraftara teşekkür ederek, daha fazla destek beklediklerini kaydetti.

RIZA ÇALIMBAY: "DAHA LİGİN BAŞINDAYIZ"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maçta erken gol yemelerine rağmen mücadeleden hiç kopmadıklarının altını çizerek, geçen haftaki gibi yine iki golü ölü toptan yediklerini vurguladı.

Hiç beklemedikleri 3 golü kalelerinde gördüklerini anlatan Çalımbay, "Galibiyetle bitireceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Daha ligin başındayız. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Hakikaten üzüldüğümüz bir puan kaybı değil, bugün mağlup da olabilirdik. Yediğimiz goller bize yakışmıyor. Rakibe bu kadar rahat vurdurmamamız gerekiyor. Bütün bir hafta çalışmamıza rağmen böyle goller yememize çok üzüldük." dedi.

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Çalımbay, "Ölü toptan gelen 3 gole üzüldük. Ancak eksikliklerimiz var, bazı arkadaşlarımızı kullanamıyoruz. Transferlerden sadece Uğur Demirok'u kullanabiliyorum. Transfer bitmeden eksikliklerimizi giderip daha iyi olacağız. Gol atarken hiçbir sıkıntımız yok ama diğer konularda eksiğimiz var. Milli maç arasına kadar iyi şekilde gidip, hataları telafi edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.