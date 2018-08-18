Bursaspor, Kayserispor'la golsüz berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Bursaspor-Kayserispor maçı, golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
21. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Barış Yardımcı'nın uzun pasıyla Kayserispor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Stancu, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
41. dakikada ev sahibi ekip atağında, Stancu'nun sol kanattan Kayserispor ceza sahası içine yaptığı ortada, Yusuf Erdoğan ile birlikte yükselen kaleci Lung, topu tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
43. dakikada Furkan Soyalp'in pasıyla Kayserispor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Aziz Eraltay'ın vuruşunda, kaleci Lung topu tokatlayarak kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İKİNCİ YARI
48. dakikada konuk takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Deniz Türüç kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahasına yaptığı ortada, Varela'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
55. dakikada Badji'nin ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Lung, karşı karşıya kaldığı pozisyonda elleriyle uzanarak kendisini geçmeye çalışan Yusuf Erdoğan'ın ayağından topu almayı başardı.
77. dakikada Bursaspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını Tunay Torun kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortaya Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
79. dakikada gelişen konuk takım atağında Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top Bilal Başaçıkoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
90. dakikada ev sahibi ekip atağında Kayserispor defans oyuncularının uzaklaştırmak istedikleri top Badji'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Bursaspor: Harun Tekin, Burak Kapacak, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Aytaç Kara, Badji, Lima, Furkan Soyalp (Dk. 65 Tunay Torun), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Kembo), Stancu (Dk. 75 Necid)
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Sakıb Aytaç (Dk. 58 Atila Turan), Rotman, Mensah, Varela (Dk. 86 Şamil Çinaz) , Deniz Türüç, Chery (Dk. 67 Bilal Başaçıkoğlu), Umut Bulut
Sarı kartlar: Dk. 32 Aytaç Kara. Dk. 68 Lima (Bursaspor), Dk. 45+1 Lopes, Dk. 80 Bilal Başaçıkoğlu (Kayserispor)