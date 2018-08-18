Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kupa Al Hilal'in

'ın yönettiği maçta kupa 'in

FIFA kokartlı hakem 'ın yönettiği Suudi Arabistan Süper Kupa mücadelesinde Al-Hilal, takımını 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 01:06

İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Loftus Road Stadyumu'nda oynanan Suudi Arabistan Süper Kupa karşılaşmasında ile Al İttihad karşı karşıya geldi.

'ın yönettiği yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptığı mücadelede 35. dakikada Carlos Eduardo'nun golüyle Al Hilal 1-0 öne geçti. 62. dakikada Gelmin Javier Rivas Boada'nın golüyle Al Hilal farkı 2'ye çıkardı. 67. dakikada Karim El Ahmadi'nin golüyle farkı 1'e indirse de mücadele Al Hilal'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Al Hilal kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Cüneyt Çakır, maçtaki performansıyla otoritelerden tam not aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kupa Al Hilal'in
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN