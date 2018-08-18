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: Bugün istediğimiz 3 puanı aldık

Evkur teknik direktörü , 'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 01:02 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 01:03
Erol Bulut: Bugün istediğimiz 3 puanı aldık

'in 2. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Evkur 'un teknik direktörü , hedefledikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Maça arzu ettikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Erol Bulut karşılaşmanın ilk 20 dakikasında rakiplerinin daha üstün oynadığını dile getirdi.

Bulut, maçın ikinci yarısında sistem değişikliğine gittiğini anlatarak, "Bundan sonra ikinci yarı istediğimiz oyunu sahaya sergiledik. Yakaladığımız pozisyonla da 3 puanı aldık. Elimizde eksik, sakat futbolcular olmasına rağmen bugün sahaya çıkan oyuncularımız elinden geleni yaptılar. Tüm takımı, futbolcuları, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bugün istediğimiz 3 puanı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

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Erol Bulut: Bugün istediğimiz 3 puanı aldık
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