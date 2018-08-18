Erol Bulut: Bugün istediğimiz 3 puanı aldık

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, hedefledikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Maça arzu ettikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Erol Bulut karşılaşmanın ilk 20 dakikasında rakiplerinin daha üstün oynadığını dile getirdi.

Bulut, maçın ikinci yarısında sistem değişikliğine gittiğini anlatarak, "Bundan sonra ikinci yarı istediğimiz oyunu sahaya sergiledik. Yakaladığımız pozisyonla da 3 puanı aldık. Elimizde eksik, sakat futbolcular olmasına rağmen bugün sahaya çıkan oyuncularımız elinden geleni yaptılar. Tüm takımı, futbolcuları, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bugün istediğimiz 3 puanı aldık." değerlendirmesinde bulundu.