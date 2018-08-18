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, 'nın maliyetini açıkladı

, transferinin mali detaylarını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 19:14
Galatasaray, Emre Akbaba'nın maliyetini açıkladı

tarafından KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray, Emre Akbaba'nın maliyetini açıkladı
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