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Kendi etti kendi buldu

, ’u takımı Santos’a bedavaya vermeyi kabul etti. Ancak oyuncu ve menajeri 600 bin talep edince görüşmeler uzadı. Evraklar Brezilya’da dönemi bittiği için yetiştirilemedi

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Kendi etti kendi buldu

, basınına yaptığı açıklamada, "Santos'a transferim Beşiktaş'ın beklenmeyen davranışları yüzünden olmadı" derken, menajeri de "Transfer bitmişti ama Beşiktaş başkanı korkakça bir yaklaşımda bulundu ve ortadan kayboldu" ifadelerini kullanmıştı. Ancak gerçeklerin böyle olmadığı ortaya çıktı. İşte siyah-beyazlı kulübün cephesinden yaşananlar: Brezilya'da in bitimine 3 saat kala Love'ın menajeri Ferreira, 'ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu bonservissiz vermeyi maaş listesinden düşürülmesi şartıyla kabul etti. Ferreira ise 300 bini kendisine 300 bini de Love'a olmak üzere 600 bin talep etti. Bunun üzerine Başkan ve ekibi, "Oyuncu zaten 1.6 milyon alıyor. 600 bin Euro verip göndermektense 1 milyon Euro daha verir takımda tutarız" restini çekti. Görüşmeler sonucunda Beşiktaş şartlarını kabul ettirdi. Fakat Brezilya'da transfer dönemi sona erdiği için evrakları yetişmeyen Love, siyah-beyazlı takımda kaldı.


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