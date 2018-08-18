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Pektemek’i verelim!

, yıldız oyuncuyu G.Saray’a önerdi. , önce gelişmeyi doğruladı, sonra da yalanladı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Pektemek’i verelim!
İkinci Başkanı dün sabah yaptığı açıklamada, Başkanı 'la görüşerek kendisinden bir oyuncu istediklerini söyledi. Bu ismin olduğu ortaya çıkarken, Orman'ın transfere bonservis bedeli istemeden onay verdiği, Beşiktaş'ın sadece Galatasaray altyapısından oyuncu talebinde bulunduğu bildirildi. Yılda 1.7 milyon Euro kazanan golcü futbolcuyu Beşiktaş'ın G.Saray'a önerdiği daha sonra ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Albayrak, Beşiktaş'tan hiçbir bir oyuncuyla ilgilenmediklerini söyleyerek geri adım attı ve 24 saat içinde bu transfer rafa kalktı.
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