Pektemek’i verelim!

Galatasaray
İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
dün sabah yaptığı açıklamada, Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
'la görüşerek kendisinden bir oyuncu istediklerini söyledi. Bu ismin Mustafa Pektemek
olduğu ortaya çıkarken, Orman'ın transfere bonservis bedeli istemeden onay verdiği, Beşiktaş'ın sadece Galatasaray altyapısından oyuncu talebinde bulunduğu bildirildi.
Yılda 1.7 milyon Euro kazanan golcü futbolcuyu Beşiktaş'ın G.Saray'a önerdiği daha sonra ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Albayrak, Beşiktaş'tan hiçbir bir oyuncuyla ilgilenmediklerini söyleyerek geri adım attı ve 24 saat içinde bu transfer rafa kalktı.